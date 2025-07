Giornale di Sicilia: “Palermo in ritiro. Prove generali di formazione: a sorpresa spunta Vasic”

Dal ritiro di Chatillon, cominciano ad arrivare le prime indicazioni tattiche di casa Palermo. Come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi sta già delineando l’ossatura della squadra che scenderà in campo domani nell’amichevole contro una rappresentativa locale valdostana. E non mancano le sorprese.

Nella seduta mattutina, il gruppo è stato diviso in due blocchi: da un lato i difensori, impegnati in esercizi specifici sulla costruzione dal basso e sui movimenti in fase di non possesso. A guidarli Maurizio D’Angelo, vice allenatore rosanero ed ex centrale del Chievo. Dall’altro, centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su pressing alto, recupero palla immediato e finalizzazione rapida. In questa fase, come evidenzia Parisi sul Giornale di Sicilia, il lavoro è stato coordinato da Evans Soligo, collaboratore tecnico ed ex giocatore del Palermo.

Nel pomeriggio, spazio alla tecnica e al pallone, con Inzaghi protagonista in prima persona sul campo. Il tecnico ha alzato il ritmo degli allenamenti, partecipando all’esercitazione offensiva sei contro cinque. La giornata si è chiusa con una partitella a metà campo finita 0-0, con occasioni non concretizzate da Brunori (tiro a giro) e Corona.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore ha insistito sul modulo con la difesa a tre: Diakité come braccetto destro, Magnani centrale e Ceccaroni sul centrosinistra. Sulle corsie laterali, Pierozzi a destra e Augello a sinistra. In mediana si sono alternati Gomes-Blin e Ranocchia-Segre, ma nessuno dei quattro è stato testato come trequartista.

La sorpresa, come riportato da Parisi nel Giornale di Sicilia, è stata la presenza di Vasic nel ruolo di rifinitore accanto a Brunori, alle spalle del centravanti Pohjanpalo. Una scelta inaspettata, considerando che il serbo è tra i possibili partenti. Ma per Inzaghi, ogni minuto in campo è un’occasione per valutare da vicino l’intero organico.