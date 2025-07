Corriere dello Sport: “Cagliari in pole per Folorunsho Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Prosegue senza sosta il valzer dei portieri in questa finestra estiva di calciomercato. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Marco Sportiello (33) torna ufficialmente all’Atalanta, mentre Pietro Terracciano (35) fa il percorso inverso trasferendosi al Milan. In via di definizione anche il passaggio di Pierluigi Gollini (30) alla Cremonese, ma la girandola è destinata a continuare, in attesa della probabile partenza di Vanja Milinkovic-Savic (28), che obbliga il Torino a restare attivo sul mercato.

Tra i nomi seguiti dal club granata, come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport, c’è Wladimiro Falcone (30): il portiere del Lecce ha chiesto una nuova avventura e potrebbe partire a fronte di un’offerta tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Il Torino lavora anche su altri fronti. Restano vivi i contatti per Cyril Ngonge (25) del Napoli e per Eljif Elmas (25), attualmente al Lipsia. Sul taccuino di Davide Vagnati anche Rafael Toloi (34), centrale dell’Atalanta che però ha ricevuto una proposta anche dal Villarreal.

Sempre secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, si muove il mercato anche sul fronte difensivo: il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Enzo Ebosse (26), mentre continua la corsa a Daniele Ghilardi (22). Il centrale camerunese arriva dall’Udinese con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Presentazione importante in casa Lecce, che ha accolto il giovane talento Francesco Camarda (17):

«Voglio sfruttare le occasioni che avrò e ripagare la fiducia. Mi considero un lavoratore e punto ogni giorno a migliorarmi», ha dichiarato l’attaccante in conferenza stampa.

Sul fronte cessioni, è stato formalizzato il passaggio di Valentin Carboni (20) dall’Inter al Genoa, in prestito secco con bonus legati a presenze e rendimento. I rossoblù tengono vivo anche il dialogo con il Benfica per Casper Tengstedt (25), ex Verona.

Colpo del Sassuolo, che ingaggia lo svincolato Patrick Nuamah (19), mentre resta viva la trattativa con il Como per Alieu Fadera (23). Il Cagliari, da parte sua, continua il pressing per Michael Folorunsho (27), che ha già dato il proprio assenso al trasferimento.

Infine, secondo quanto evidenziato dalla Trotta sul Corriere dello Sport, il Parma insiste per Lorenzo Colombo (23), mentre il Como segue Jacobo Ramón (20). Capitolo a parte per Álvaro Morata (32), che ha manifestato al Galatasaray la volontà di vestire la maglia del club lariano. L’operazione, però, resta legata al futuro di Victor Osimhen (26).

Attesa anche per la decisione di Liberato Cacace (24), esterno dell’Empoli nel mirino di Cremonese, Cagliari e diversi club esteri tra cui Anderlecht e Wrexham. La Cremonese, in particolare, con Davide Nicola in panchina, spinge per chiudere l’affare il prima possibile.