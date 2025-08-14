Giornale di Sicilia: “Palermo, boom di abbonamenti: è il miglior dato degli ultimi 14 anni”

Prosegue senza rallentamenti la campagna abbonamenti del Palermo, lanciata con il claim motivazionale «Amunì». Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il messaggio semplice e diretto, unito al mercato condotto finora, ha colpito nel segno, spingendo i tifosi rosanero a rispondere in massa.

Già un paio di settimane fa il club di viale del Fante aveva superato il totale delle sottoscrizioni della scorsa stagione. Adesso, annuncia il Giornale di Sicilia, è stata raggiunta quota 15.075 abbonamenti: un dato che certifica il forte legame tra squadra e città e che rappresenta, numeri alla mano, il miglior risultato degli ultimi quattordici anni.

L’entusiasmo, racconta Radicini, è stato ulteriormente alimentato dall’amichevole di lusso con il Manchester City, che ha spinto ulteriormente le sottoscrizioni. Per trovare un traguardo superiore bisogna tornare alla stagione 2010/2011, conclusa con la storica finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, quando gli abbonati furono 16.906.

Dopo anni di alti e bassi, tra promozioni, retrocessioni e una rinascita culminata con l’attuale progetto, il Palermo si presenta al via della stagione con un numero di sostenitori che assume un significato particolare, soprattutto in vista dell’obiettivo promozione in Serie A. «L’auspicio – scrive il Giornale di Sicilia – è che l’entusiasmo sugli spalti si traduca in una spinta concreta per la squadra di Inzaghi».

La società ha voluto ringraziare pubblicamente i tifosi attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando come questo traguardo sia il frutto di un lavoro sinergico tra club, squadra e città. E con la campagna ancora aperta, c’è tempo per puntare a un ulteriore record.

Intanto, Radicini riporta anche le designazioni arbitrali per il debutto in Coppa Italia contro la Cremonese: dirigerà Zanotti, alla prima con i rosanero. Gli assistenti saranno Belsanti e Biffi, quarto uomo Marcenaro. Al Var Aureliano, Avar Prenna.