Genoa a Pallotta? Arriva la smentita: “Nulla di vero!”

ESCLUSIVA AS ROMA Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 30/07/2017 Foxborough (USA) Sport Calcio International Champions Cup - Gillette Stadium AS Roma-Juventus FC Nella foto: James PallottaEXCLUSIVE AS ROMA Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 30/07/2017 Foxborough (USA) Sport Calcio International Champions Cup - Gillette Stadium AS Roma-Juventus FC In the pic: James Pallotta