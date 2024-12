Gds: “Palermo, Segre&C. tornano subito al lavoro”

L’analisi di Massimiliano Radicini, pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia, mette sotto la lente il delicato momento del Palermo, chiamato a una reazione immediata. La squadra, reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro e in ritiro forzato, deve trovare soluzioni concrete sia sul piano tecnico che mentale per invertire la rotta e provare a raddrizzare una stagione che sta scivolando via.