Gds: “Palermo, sconfitte e marcia da play-out. Che flop negli ultimi dieci turni”

Nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia, emergono con chiarezza i numeri impietosi di un Palermo che, nelle ultime dieci giornate, ha raccolto solo 10 punti, evidenziando una crisi profonda che allarma tifosi e dirigenza. Con un attacco sterile, una difesa fragile e un rendimento da squadra in lotta per non retrocedere, i rosanero devono cambiare marcia. All’orizzonte, però, si profila una sfida complicatissima contro il Sassuolo, dominatore delle ultime giornate di Serie B.

Palermo, numeri da incubo: crisi profonda e all’orizzonte c’è il super Sassuolo

Dieci punti in dieci giornate. È questo il magro bottino del Palermo di Dionisi, che fatica a uscire da una striscia negativa ormai consolidata. Due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte nelle ultime dieci partite rappresentano uno score lontanissimo dagli standard di una squadra costruita per il salto di categoria o per un campionato di medio-alta classifica.

Numeri allarmanti

Pochezza offensiva: Appena 9 gol segnati in dieci partite, il quarto peggior attacco della Serie B in questo segmento. Peggio dei rosanero hanno fatto solo squadre che lottano per la salvezza, come Cittadella (6 reti) e Südtirol (7).

Fragilità difensiva: Con 4 sconfitte accumulate, il Palermo è tra le peggiori squadre della cadetteria, superato solo da Südtirol (7 ko) e da un terzetto formato da Cittadella, Reggiana e Salernitana (5 sconfitte).

Inoltre, il rendimento rosanero contro avversarie in difficoltà è sintomatico: il Palermo ha lasciato punti preziosi contro squadre come Cittadella (7 punti nelle ultime 10 gare, 3 dei quali ottenuti proprio al Barbera), Mantova, Reggiana e Salernitana, formazioni che hanno fatto peggio ma che sono riuscite a strappare risultati utili contro i siciliani.

Prossimo avversario: il Sassuolo schiacciasassi

Come se non bastasse, all’orizzonte si profila una delle squadre più in forma del campionato: il Sassuolo, leader assoluto delle ultime 10 giornate con 28 punti conquistati su 30 disponibili. Un rendimento da “rullo compressore” che proietta i neroverdi verso la promozione. Subito dietro, lo Spezia con 21 punti, nonostante il ko contro i rosanero al Barbera.