Gds: “Palermo, prima volta con due punte. L’esperimento non paga”

Nell’analisi di Alessandro Arena, pubblicata oggi sul Giornale di Sicilia, emerge chiaramente come l’esperimento del doppio attacco contro il Catanzaro abbia solo amplificato i problemi di un Palermo in crisi. La scelta di Dionisi di affidarsi al tandem Henry-Le Douaron, tanto invocata dalla piazza, non ha portato i frutti sperati, lasciando spazio a ulteriori dubbi sul reparto offensivo e sulla gestione della squadra.