Gds: “Palermo, movida e violenza tra pestaggi e risse”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla movida palermitana violenta.

Un altro sabato notte movimentato a causa di un pestaggio in via Spinuzza, a due passi dal teatro Massima, e di una rissa davanti a un centro commerciale di Carini. Episodi violenti che hanno tenuto impegnate le forze dell’ordine.

Nella strada del centro città, ritrovo ogni fine settimana di centinaia di ragazzi, un gruppo di giovani ha picchiato un uomo che aveva appena finito di cenare in una pizze ria. La vittima, in compagnia della fidanzata e di alcuni amici, era salita a bordo della sua auto per fare rientro a casa ma lì è stata circondata da uni gruppo di ragazzini.

All’uomo è stato impedito di uscire dal parcheggio e poi è stato preso a calci e pugni. Una violenza gratuita: caduto a terra, ha riportato diverse lesioni e poi è stato accompagnato al Policlinico con un’ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi ma è visibilmente sotto choc. Il caso è stato denunciato alla polizia che sul caso ha avviato indagini.