Gds: “Movida a Palermo, pattuglie interforze: in giro per locali con un coltello, denunciato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli sulla movida palermitana.

Le pattuglie interforze tornano in campo di sabato notte nelle strade della movida per un nuovo capitolo dell’operazione Alto Impatto. Poliziotti, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza e tecnici dell’Asp

hanno battuto una vasta porzione del centro, da piazza Marina sino a via La Lumia per evitare episodi criminali, compiere controlli nei locali e porre un argine al fenomeno dell’abusivismo commerciale. Durante le verifiche, un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello mentre sono state prese multe per varie irregolarità per un ammontare complessivo di circa 28 mila euro.