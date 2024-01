Palermo, altro tragico incidente: ragazza 23enne in condizioni drammatiche

Come riportato da direttasicilia.it, una ragazza di 23 anni originaria del capoluogo siciliano è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro in via Alla Falconara, strada che porta alla periferia di Baida.

In seguito all’incidente, la giovane ragazza sarebbe rimasta bloccata tra le lamiere ed è riuscita a liberarsi solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Successivamente la 23enne è stata presa in consegna dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico in codice rosso. Le sue condizioni vengono definite gravissime.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.