Gds: “Palermo-Cesena Le Douaron si candida per una maglia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla partita che il Palermo giocherà sabato contro il Cesena.

Nel triste clima causato dalla scomparsa di Totò Schillaci, zio di Francesco Di Mariano, il Palermo ha continuato la preparazione per la prossima partita di campionato, in programma sabato al Barbera contro il Cesena guidato dall’ex tecnico Michele Mignani. La squadra di Dionisi ha proseguito senza intoppi, concentrandosi sull’obiettivo di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione, dopo il pareggio per 1-1 contro il Cosenza.

Il tecnico Dionisi sta provando diverse soluzioni tattiche per assicurarsi che la squadra sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali per la partita. Nonostante i progressi di Lucioni e Baniya, è improbabile che ci siano cambiamenti nel reparto difensivo: Ceccaroni e Nikolaou guideranno la linea difensiva, con Diakité e uno tra Lund e Pierozzi sulle fasce.

A centrocampo, l’assenza di Blin limita un po’ le opzioni di Dionisi, ma il trio formato da Segre, Gomes e Ranocchia sembra essere la scelta probabile, come spesso visto nella scorsa stagione. Tuttavia, Vasic e Saric sono pronti a entrare in gioco, con la possibilità di dare a Dionisi qualche alternativa negli ultimi allenamenti pre-gara.

In attacco, ci sono ancora dei dubbi. Le Douaron insidia Insigne per un posto sulla fascia destra, mentre in posizione di prima punta Henry e Brunori sono in lotta per partire titolari. Henry ha iniziato le ultime due trasferte da titolare, segnando e contribuendo anche al gioco di squadra, mentre Brunori, subentrato in entrambe le occasioni, ha dato un contributo decisivo (assist per Di Francesco a Cremona e rigore contro la Juve Stabia).

Per quanto riguarda i biglietti, non ci sono novità sulle prevendite, ma il Palermo potrà contare sui suoi oltre 13.600 abbonati, pronti a sostenere la squadra a partire da sabato.