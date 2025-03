Gds: “Il casting non dà frutti. Palermo, la panchina è ancora di Dionisi”

PALERMO – Niente ribaltone in panchina: Alessio Dionisi resta alla guida del Palermo. Dopo attente e fitte valutazioni, la società ha deciso di proseguire con il tecnico toscano, ritenendolo ancora la soluzione migliore per cercare di risollevare la squadra dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha preso in considerazione diverse opzioni, ma nessuna offriva una garanzia immediata di miglioramento, considerando il poco tempo a disposizione fino al termine della stagione.

Fiducia condizionata e clima ostile

Dionisi sa di dover affrontare un ambiente ostile: il rendimento della squadra è stato inferiore alle aspettative e la tifoseria ha ormai perso fiducia. Tuttavia, come evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, la società ha ritenuto più rischioso cambiare in questo momento, dovendo comunque concedere al nuovo tecnico un periodo di adattamento e trasmissione delle proprie idee. Con appena due mesi e mezzo di campionato rimasti, la scelta è stata quella di dare continuità al progetto, evitando di ripartire da zero.

Un rendimento altalenante

Dopo 30 giornate, il Palermo si trova fuori dalla zona play-off, una posizione impensabile a inizio stagione, quando l’obiettivo dichiarato era migliorare il sesto posto dello scorso anno e puntare alla promozione. I rosanero hanno alternato prestazioni coraggiose e determinate ad altre prive di identità, mostrando una mancanza di equilibrio che ha reso difficile il percorso. La società ha dunque concesso una fiducia condizionata a Dionisi, ma sarà il campo a determinare se la scelta sia stata quella giusta.

Il banco di prova di Salerno

La sfida del 30 marzo contro la Salernitana sarà un test fondamentale per capire se la squadra ha reagito dopo il tracollo dell’ultimo weekend. Dionisi sfrutterà la sosta per ricompattare il gruppo dal punto di vista emotivo e psicologico, consapevole che il finale di stagione sarà una battaglia. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, tutte le avversarie lottano per i propri obiettivi e il Palermo dovrà affrontarle con la stessa determinazione, se non vuole perdere definitivamente il treno play-off.

Ora la palla passa a Dionisi: dovrà essere lui a trovare la chiave per risolvere una situazione sempre più complicata e per riconquistare il sostegno dell’ambiente.