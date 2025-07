Gazzetta dello Sport: “Venezia, ecco il colpo in attacco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Venezia è pronto a consegnare ad Andrea Stroppa il centravanti da cui ripartire per l’assalto alla Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione che porterà Andrea Adorante dalla Juve Stabia alla laguna è ormai ai dettagli: si tratta di un trasferimento da circa 3 milioni di euro, con una percentuale destinata anche alla Triestina, che ne deteneva una parte dei diritti.

Il club veneto, reduce dalla finale playoff persa contro la Cremonese, cerca quindi di rinforzare l’attacco con un profilo giovane ma già rodato. Il nome di Adorante rappresenta una scelta precisa: puntare sulla continuità realizzativa e sulla crescita futura. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, la chiusura ufficiale dell’operazione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Intanto, il mercato degli attaccanti continua a muoversi in Serie B. Il Bari sta definendo l’arrivo di Gabriele Moncini dal Brescia, mentre resta vivo il sogno Lapadula, attualmente allo Spezia. I pugliesi valutano anche Mignani Jr., rivelazione della Pianese. E proprio lo Spezia, secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, è vicino a Artistico della Lazio, reduce da un prestito al Cosenza.

Molto attiva anche la Reggiana, che dopo l’arrivo di Vallarelli dall’Empoli (via Giugliano), è a un passo da Bertagnoli (Brescia) e Bozzolan (Milan), entrambi a titolo definitivo. In arrivo anche il prestito di Missori dal Sassuolo.

In casa Mantova, ufficiale l’ingaggio di Castellini dal Catania, che nell’ultima stagione ha giocato al Pisa. Il Modena lavora su due nomi per la difesa: l’olandese Nieling del Cambuur e Bastoni dal Cesena.

Tra i pali, Alessandro Micai (Cosenza) è conteso tra Frosinone e Sudtirol, mentre in Serie C si registra un nuovo cambio in panchina: Giuseppe Raffaele, ex tecnico del Cerignola, è a un passo dalla firma con la Salernitana, che ripartirà dal terzo livello del calcio italiano dopo la retrocessione.