Gazzetta dello Sport: “Torna in B l’ex Palermo Brugman. Tutte le trattative del giorno”

LA SPEZIA – Non c’è solo Salvatore Esposito al centro delle riflessioni di mercato dello Spezia. Il club ligure si prepara infatti a una vera e propria rifondazione rispetto all’ossatura della scorsa stagione. Come scrive Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono in uscita anche altre colonne come Wisniewski, Hristov e Aurelio, segnali evidenti di un cambiamento profondo che investirà più reparti.

Tra i giocatori destinati a salutare c’è anche Vlahovic, che dovrebbe rientrare all’Atalanta per poi raggiungere il suo ex allenatore Modesto al Mantova. Un’operazione che si inserisce in un contesto di mercato molto dinamico, come sottolinea ancora Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport, con lo Spezia consapevole di dover intervenire in modo massiccio anche in entrata.

Le priorità sono chiare: prima un portiere, poi i sostituti dei partenti e almeno un innesto in mezzo al campo. In quest’ottica prende quota l’ipotesi del ritorno “a casa” di Maggiore dal Bari, soluzione che garantirebbe esperienza e conoscenza dell’ambiente. Parallelamente, anche il club di De Laurentiis è destinato a cambiare molto e guarda in casa Napoli per rinforzarsi, sperando che – a differenza dell’estate – arrivi il via libera per Vergara e magari anche per Ambrosino. Uno scenario delineato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Il fermento riguarda in generale le squadre di bassa classifica, fisiologicamente più attive sul mercato in questa fase. Detto del Mantova, che oltre a Vlahovic è alla ricerca anche di un difensore centrale, il Pescara sta provando a riportare Brugman in Italia: il centrocampista è attualmente in MLS, a Nashville. Il Südtirol, invece, cerca uno o due attaccanti – con Italeng in uscita – e un centrocampista, individuato in Frigerio del Lecco, come evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Infine il Padova, che appare vicino alla chiusura di un’operazione con il Perugia per il giovane Giunti. Tante trattative, molti incastri e un mercato che entra nel vivo soprattutto per chi deve risalire la classifica: la Serie B, ancora una volta, si conferma un campionato in continuo movimento.