Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Samp, in arrivo 4 colpi!”

GENOVA – Un mercato aggressivo, annunciato e ora confermato dai fatti. La Sampdoria ha iniziato a muoversi con decisione in vista della sessione di gennaio, seguendo la linea tracciata settimane fa dal ceo sport Jesper Fredberg. Come racconta Filippo Grimaldi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, le parole del dirigente danese erano tutt’altro che casuali e poggiavano sulla disponibilità economica garantita dall’azionista di riferimento Joseph Tey.

I primi segnali sono chiari: la società blucerchiata vuole consegnare al più presto rinforzi concreti alla coppia tecnica Gregucci-Foti, con l’obiettivo di sistemare una squadra in difficoltà e puntare con decisione alla salvezza. Secondo quanto riporta ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, il reparto che richiede interventi immediati è l’attacco, numeri alla mano.

La Sampdoria ha infatti il quarto peggior rendimento offensivo del campionato, al pari di Entella e Südtirol, e si è affidata quasi esclusivamente ai gol di Coda, autore di 8 reti e secondo miglior marcatore della Serie B. Non sorprende, dunque, che il primo nome sulla lista sia quello di Matteo Brunori. Dopo i primi sondaggi, che hanno registrato una disponibilità di massima del giocatore a valutare l’interesse, c’è stato un contatto diretto tra il direttore sportivo Andrea Mancini e il Palermo, dove opera Carlo Osti, dirigente di lunghissimo corso proprio in casa Samp. Un dialogo che, come sottolinea Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, ha prodotto un’apertura.

Al momento, le pretendenti per Brunori sono tre: Sampdoria, Spezia e Bari. L’attaccante sta valutando tutte le opzioni. Se è vero che i blucerchiati sembrano in vantaggio, lo è altrettanto il fatto che Brunori nutre perplessità legate al contesto: tre club con classifiche complicate, potenzialmente coinvolti nella lotta per non retrocedere e con situazioni societarie delicate. Per questo motivo, l’idea del giocatore sarebbe quella di prendere tempo e, in caso di sì, accettare solo un prestito secco fino a giugno. In ogni caso, il trasferimento sarebbe a titolo oneroso e andrà definita la cifra con il Palermo, come evidenzia ancora Filippo Grimaldi della Gazzetta dello Sport.

Altro dossier caldo è quello di Salvatore Esposito. Con il centrocampista c’è già un’intesa di massima, ma restano da superare le resistenze dello Spezia, proprietario del cartellino e poco incline a cedere un elemento chiave a una diretta concorrente per la salvezza. La valutazione supera i 2 milioni di euro e servirà un accordo che soddisfi entrambe le società. Un’operazione complessa, sottolinea la Gazzetta dello Sport a firma Filippo Grimaldi, ma ancora aperta.

Il terzo nome sul taccuino di Fredberg e Mancini è quello di Mehdi Dorval. L’esterno franco-algerino del Bari è seguito da tempo e rappresenta una pista più semplice rispetto alle precedenti, anche se la Sampdoria non è l’unica interessata. Parallelamente, a Bogliasco si lavora anche sul fronte portiere: l’obiettivo è Boris Radunovic, profilo conteso dallo Spezia. Ghidotti si è preso la titolarità, ma le alternative non hanno convinto, rendendo necessario un intervento.

Resta infine da colmare la casella del difensore centrale, reparto nel quale nelle ultime uscite è stato adattato Abildgaard. Intanto il 2025 si è chiuso senza successi esterni, ma sabato a Marassi contro la Reggiana arriva una nuova occasione per allontanarsi dalla zona rossa, in attesa che il mercato consegni i rinforzi promessi.