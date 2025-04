Gazzetta dello Sport: “Spezia, da Francis a un fondo Usa. La crisi è stata superata”

Le nuvole nere che si stavano addensando sul Golfo dei Poeti sono state spazzate via da un colpo di scena societario: RAM Spezia Holdings LP, società con sede negli Stati Uniti, ha acquisito l’intero pacchetto azionario dello Spezia Calcio, diventandone l’unico proprietario. A riportarlo è Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, che ricostruisce in dettaglio una vicenda complessa e dai risvolti inattesi.

Tre passaggi in 75 giorni

Dopo la fine dell’era Platek, iniziata nel 2020 con la promozione in Serie A e conclusasi a febbraio con la cessione simbolica del club per un euro, il testimone era passato all’australiano Paul Francis e al suo gruppo Fc32. Tuttavia, questa parentesi è durata appena due mesi. Nonostante l’impegno iniziale e il sostegno di circa 90 finanziatori, il progetto si è arenato di fronte alla difficoltà nel reperire i fondi per chiudere la stagione e avviare il futuro. A complicare le cose, anche un problema di salute personale che ha costretto Francis a lasciare Milano per rientrare in Australia.

Come racconta Binda su La Gazzetta, la situazione era diventata critica: il club ha dovuto far fronte all’emergenza stipendi del 16 aprile, riuscendo però a ottenere un finanziamento d’urgenza di circa 2,5 milioni di euro – anche grazie ai buoni uffici del presidente Andrea Corradino – che ha permesso di superare il momento.

La svolta targata USA

A risolvere la situazione è stato Charlie Stillitano, figura di riferimento del calcio italiano negli USA, già presente nel CdA accanto a Francis. È stato lui a presentare il nuovo acquirente: Thomas S. Roberts, investitore nel settore del private equity, originario di Boston ed ex portiere dell’Università di Princeton, dove ha contribuito anche alla costruzione del Roberts Stadium.

Con l’arrivo di Roberts, è stato ufficializzato anche il nuovo assetto dirigenziale: Stillitano presidente, Corradino vicepresidente, Andrea Gazzoli confermato CEO. Una struttura che garantisce continuità ma anche visione internazionale.

Ora lo sguardo torna al campo

Con la proprietà finalmente definita, lo Spezia può tornare a concentrarsi sull’obiettivo più immediato: rientrare nella corsa alla Serie A attraverso i playoff, un traguardo ancora alla portata. Ma soprattutto, i tifosi possono tornare a respirare, con la consapevolezza che il club ha ritrovato una guida solida.

Come conclude Nicola Binda, lo Spezia è uscito dal tunnel e ha imboccato una nuova strada. Dopo mesi di incertezza, sul Picco torna a splendere il sereno.