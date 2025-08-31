Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Dopo la vittoria sull’Empoli, la Reggiana si muove con decisione sul mercato. Come racconta Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, il club granata ha perfezionato lo scambio con il Bari, cedendo il difensore Meroni e acquisendo il laterale mancino Tripaldelli, entrambi con contratto fino al 2027.

Non solo. Il ds Fracchiolla ha chiuso anche per Charlys, centrocampista del Verona reduce dall’esperienza a Cosenza, che arriva in prestito per alzare qualità e sostanza in mediana.

In uscita, scrive ancora Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, c’è Stulac, destinato alla Ternana in uno scambio che porterebbe in Emilia il portiere Franchi, necessario per rinforzare un reparto che al momento conta solo su Motta (convocato in Under 21) e Seculin.

Non è finita qui: la Reggiana valuta un assalto last minute a Sernicola (Cremonese, nell’ultima stagione al Pisa) e vuole chiudere con un giovane attaccante. In questo senso è aperto un dialogo con il Monza per il prestito di Martins, figlio di Oba Oba, che proprio a Reggio aveva esordito tra i professionisti nel 2001.

Il mercato, sottolinea Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, coinvolge anche altre squadre di B. L’Empoli punta a rinforzare il centrocampo con Ghion del Sassuolo, sfumata la pista Kastanos. Il Venezia, dopo l’addio a Nicolussi Caviglia, si prepara ad accogliere Bohinen dal Genoa e ha già messo a segno il colpo Felici dal Cagliari. Infine, il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Samuel Giovane dall’Atalanta, mentre il Catanzaro ha chiuso per Pandolfi dal Cittadella (prestito con obbligo di riscatto).