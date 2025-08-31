Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Frosinone”

Il pari a reti bianche del “Barbera”, davanti a oltre 32 mila spettatori e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna, è stato analizzato da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha evidenziato la sfortuna del Palermo, fermato da palo e traversa con Pohjanpalo, e la prova coraggiosa del Frosinone, capace di imbrigliare i rosanero soprattutto nel primo tempo.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6; Diakité 6, Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5 (dal 38’ st Peda sv), Segre 6 (dal 24’ st Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6 (dal 24’ st Palumbo 6); Gyasi 6, Brunori 5,5 (dal 19’ st Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (dal 38’ st Corona sv).

Panchina: Balaguss, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Blin, Veroli.

Allenatore: Inzaghi 6.

Frosinone (4-2-3-1)

Palmisani 6,5; A. Oyono 6 (dal 37’ st J. Oyono sv), Bracaglia 6,5, J. Gelli 6,5, Marchizza 6,5; Koutsoupias 6,5, Calò 6,5 (dal 29’ st Cichella 6); Ghedjemis 6,5, Barcella 6,5 (dal 15’ st F. Gelli 6), Kvernadze 6 (dal 15’ st Masciangelo); Raimondo 6 (dal 28’ st Zilli 5,5).

Panchina: Lolic, Minicangelo, Grosso, Ndow, Dixon, Vergani.

Allenatore: Alvini 6.

Arbitri

Di Bello di Brindisi 6.

Assistenti: Politi 6, Ceolin 6.

Note

Espulsi: nessuno.

Ammoniti: Calò (F), J. Gelli (F), Bracaglia (F) per gioco scorretto; Bani (P) per proteste.

Spettatori: 15.677 paganti, 16.504 abbonati (incassi non comunicati).

Tiri in porta: 6 (con un palo e una traversa) a 2.

Tiri fuori: 3-2.

Fuorigioco: 1-1.

Angoli: 6-3.

Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Top – Pohjanpalo 7

Lotta, si muove, cerca sempre la porta. Solo un palo e una traversa gli negano la gioia del gol.