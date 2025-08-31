Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Frosinone”
Il pari a reti bianche del “Barbera”, davanti a oltre 32 mila spettatori e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna, è stato analizzato da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport. Il giornalista ha evidenziato la sfortuna del Palermo, fermato da palo e traversa con Pohjanpalo, e la prova coraggiosa del Frosinone, capace di imbrigliare i rosanero soprattutto nel primo tempo.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6; Diakité 6, Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5 (dal 38’ st Peda sv), Segre 6 (dal 24’ st Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6 (dal 24’ st Palumbo 6); Gyasi 6, Brunori 5,5 (dal 19’ st Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (dal 38’ st Corona sv).
Panchina: Balaguss, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Blin, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 6.
Frosinone (4-2-3-1)
Palmisani 6,5; A. Oyono 6 (dal 37’ st J. Oyono sv), Bracaglia 6,5, J. Gelli 6,5, Marchizza 6,5; Koutsoupias 6,5, Calò 6,5 (dal 29’ st Cichella 6); Ghedjemis 6,5, Barcella 6,5 (dal 15’ st F. Gelli 6), Kvernadze 6 (dal 15’ st Masciangelo); Raimondo 6 (dal 28’ st Zilli 5,5).
Panchina: Lolic, Minicangelo, Grosso, Ndow, Dixon, Vergani.
Allenatore: Alvini 6.
Arbitri
Di Bello di Brindisi 6.
Assistenti: Politi 6, Ceolin 6.
Note
Espulsi: nessuno.
Ammoniti: Calò (F), J. Gelli (F), Bracaglia (F) per gioco scorretto; Bani (P) per proteste.
Spettatori: 15.677 paganti, 16.504 abbonati (incassi non comunicati).
Tiri in porta: 6 (con un palo e una traversa) a 2.
Tiri fuori: 3-2.
Fuorigioco: 1-1.
Angoli: 6-3.
Recuperi: 1’ pt, 5’ st.
Top – Pohjanpalo 7
Lotta, si muove, cerca sempre la porta. Solo un palo e una traversa gli negano la gioia del gol.