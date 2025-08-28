Gazzetta dello Sport: “Serie B, tre colpi di giornata”

Tre movimenti significativi hanno caratterizzato la giornata di calciomercato in Serie B.

Il Venezia ha ufficializzato l’acquisto di Ahmed Sidibé, difensore centrale francese proveniente dal Koper (Slovenia). Come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2001 approda in laguna per 1,3 milioni di euro e ha firmato un contratto triennale con opzione per altre due stagioni. Sidibé andrà a completare la retroguardia di Giovanni Stroppa, aggiungendo fisicità e prospettiva al reparto.

In casa Reggiana, invece, è stato raggiunto l’accordo per il prestito di Giangiacomo Magnani dal Palermo. L’esperto difensore, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, rappresenta un innesto di spessore per la formazione di Dionigi, anche grazie alla sua duttilità tattica che gli permette di adattarsi a più sistemi difensivi.

Infine, la Juve Stabia lavora per rinforzare l’attacco. È in fase avanzata la trattativa per portare in gialloblù Rocha Livramento, attaccante 24enne di proprietà del Verona. Nella scorsa stagione il portoghese, ex MVV Maastricht, ha collezionato 932 minuti in Serie A trovando anche un gol, alla prima giornata, contro il Napoli.