Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, il colpo è Di Francesco”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Il Catanzaro completa il pacchetto degli esterni con l’arrivo di Federico Di Francesco. Come scrive Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, il 31enne esterno offensivo lascia il Palermo e firmerà tra oggi e domani un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Di Francesco, che non potrà subito aggregarsi al gruppo di Aquilani a causa di un infortunio rimediato a fine ritiro con i rosanero, dovrebbe rientrare solo dopo la sosta. Nonostante la momentanea indisponibilità, il Catanzaro punta forte sulle sue qualità tecniche e atletiche, unite a una lunga esperienza: 158 presenze in Serie A con Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce, prima delle due stagioni in B a Palermo chiuse con 66 partite e 6 gol.

Il direttore sportivo Polito, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport a firma di Celia Magno, è già a Milano per proseguire le trattative e ora punta dritto a un attaccante. In cima alla lista c’è Alessandro Gabrielloni del Como, ma restano in corsa anche Cerri (Como), Tsadjout (Cremonese), Pandolfi (Cittadella) e Moro (Sassuolo).

Non solo attacco: il Catanzaro si prepara ad aggiungere anche un centrocampista, per completare l’organico a disposizione di Aquilani. Un mercato, conclude Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, che si muove con decisione per consegnare all’allenatore una squadra ancora più competitiva.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, il colpo è Di Francesco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Gazzetta dello Sport: “Serie B. Dall’Avellino alla Juve Stabia Gabrielloni totem conteso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Repubblica: “Joronen, presagi e segnali «Ho avvistato due aquile Palermo era nel destino»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo alza il muro, la difesa è già una garanzia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

Palermo-Frosinone. Tifosi rosanero scatenati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025