Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, il colpo è Di Francesco”

Il Catanzaro completa il pacchetto degli esterni con l’arrivo di Federico Di Francesco. Come scrive Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, il 31enne esterno offensivo lascia il Palermo e firmerà tra oggi e domani un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Di Francesco, che non potrà subito aggregarsi al gruppo di Aquilani a causa di un infortunio rimediato a fine ritiro con i rosanero, dovrebbe rientrare solo dopo la sosta. Nonostante la momentanea indisponibilità, il Catanzaro punta forte sulle sue qualità tecniche e atletiche, unite a una lunga esperienza: 158 presenze in Serie A con Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce, prima delle due stagioni in B a Palermo chiuse con 66 partite e 6 gol.

Il direttore sportivo Polito, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport a firma di Celia Magno, è già a Milano per proseguire le trattative e ora punta dritto a un attaccante. In cima alla lista c’è Alessandro Gabrielloni del Como, ma restano in corsa anche Cerri (Como), Tsadjout (Cremonese), Pandolfi (Cittadella) e Moro (Sassuolo).

Non solo attacco: il Catanzaro si prepara ad aggiungere anche un centrocampista, per completare l’organico a disposizione di Aquilani. Un mercato, conclude Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, che si muove con decisione per consegnare all’allenatore una squadra ancora più competitiva.