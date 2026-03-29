Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione panchine: cambi decisivi nel finale di stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Il finale di stagione in Serie B si apre all’insegna dei cambi in panchina, segnale evidente di un campionato più incerto che mai. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a firma Pietro Scognamiglio, l’ultima sosta ha accelerato decisioni importanti a La Spezia, Padova e Reggio Emilia. Pietro Scognamiglio, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il trend sia ormai chiaro: nel dubbio, si cambia. Ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come siano già 15 gli avvicendamenti stagionali, mentre la Gazzetta dello Sport, nell’analisi di Pietro Scognamiglio, fotografa un torneo in continuo movimento.

Il dato è significativo: dieci squadre su venti hanno cambiato allenatore, cinque addirittura due volte. Tra queste anche casi recenti e clamorosi, come il ritorno di D’Angelo allo Spezia e l’arrivo di Bisoli alla Reggiana, diventato il terzo tecnico stagionale. Un segnale chiaro di quanto la pressione del risultato stia incidendo sulle scelte dei club.


Secondo la Gazzetta dello Sport, il cambio in panchina spesso paga: quasi tutti i subentranti hanno migliorato la media punti rispetto ai predecessori. Le eccezioni non mancano, come Dionisi all’Empoli, ma la tendenza resta positiva. Pietro Scognamiglio evidenzia in particolare il lavoro di Modesto al Mantova, capace di alzare sensibilmente il rendimento della squadra, mantenendo vive le speranze di salvezza diretta.

Impatto importante anche per Ballardini ad Avellino, mentre più complicata resta la situazione del Bari con Longo. Da sottolineare inoltre la risalita del Pescara sotto la guida di Gorgone, con segnali incoraggianti nella corsa salvezza. Come rimarca la Gazzetta dello Sport, la lotta per non retrocedere coinvolge numerose squadre e resta completamente aperta.

Tra i cambi più recenti, invece, è ancora presto per valutare gli effetti. L’arrivo di Cole al Cesena ha prodotto risultati alterni, mentre Empoli e Sampdoria stanno cercando una nuova stabilità con Caserta e Lombardo. Pietro Scognamiglio, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il tempo a disposizione sia ormai ridotto e ogni scelta possa risultare decisiva.

La Reggiana, infine, spera di replicare il miracolo della scorsa stagione, affidandosi a Bisoli per centrare una salvezza che oggi appare tutt’altro che scontata. Un finale di campionato in cui, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, ogni dettaglio può fare la differenza.

Altre notizie

hasa.italia.10.2023.1400x840 (3)

Tuttosport: “Hasa e gli altri, i talenti della B pronti al salto in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
castori-con-direttore-sportivo-giannitti

Giannitti: «Palermo e Monza si giocheranno la A ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
9b114901a8

Corriere dello Sport: “Frosinone adesso la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
ballardini avellino

Corriere dello Sport: “Ballardini sfida il Palermo da ex e prepara la sorpresa di Pasqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
file6 (57)

Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
file2 - 2026-03-28T162647.463

Insigne: «Non chiuderò la carriera a Pescara. Napoli? Sarei tornato per 1.500 euro al mese»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
palermo sampdoria 1-1 (77) diakitè PEDROLA

Sampdoria, Pedrola verso il ritorno in blucerchiato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 133713

Avellino, allenamento a porte aperte e triangolare in famiglia in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
gelli (1)

Frosinone, Gelli: «Per la Serie A dipende tutto da noi. Pohjanpalo l’attaccante più completo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
34.0.1370071519-kgpC-U31301372222812cOH-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Amantino Mancini: «In Serie B vedo favorito il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, continua la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 112353

Lupo: «Palermo forte ma presuntuoso. L’Avellino può approfittarne»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

hasa.italia.10.2023.1400x840 (3)

Tuttosport: “Hasa e gli altri, i talenti della B pronti al salto in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
656901959_18578090221060923_8495209554473754996_n

Gazzetta dello Sport: “Italia, prove di conferma: Gattuso verso la continuità, ma resta il dubbio Esposito”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Serie B, rivoluzione panchine: cambi decisivi nel finale di stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
palermo pescara 5-0 (37) sorrentino

Sorrentino: «Palermo da Serie A. Serve un finale perfetto, al Barbera hai una marcia in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45) ceccaroni augello segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, sei finali per la A: scontri diretti tabù e calendario decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026