Il finale di stagione in Serie B si apre all’insegna dei cambi in panchina, segnale evidente di un campionato più incerto che mai. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a firma Pietro Scognamiglio, l’ultima sosta ha accelerato decisioni importanti a La Spezia, Padova e Reggio Emilia. Pietro Scognamiglio, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il trend sia ormai chiaro: nel dubbio, si cambia. Ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come siano già 15 gli avvicendamenti stagionali, mentre la Gazzetta dello Sport, nell’analisi di Pietro Scognamiglio, fotografa un torneo in continuo movimento.

Il dato è significativo: dieci squadre su venti hanno cambiato allenatore, cinque addirittura due volte. Tra queste anche casi recenti e clamorosi, come il ritorno di D’Angelo allo Spezia e l’arrivo di Bisoli alla Reggiana, diventato il terzo tecnico stagionale. Un segnale chiaro di quanto la pressione del risultato stia incidendo sulle scelte dei club.





Secondo la Gazzetta dello Sport, il cambio in panchina spesso paga: quasi tutti i subentranti hanno migliorato la media punti rispetto ai predecessori. Le eccezioni non mancano, come Dionisi all’Empoli, ma la tendenza resta positiva. Pietro Scognamiglio evidenzia in particolare il lavoro di Modesto al Mantova, capace di alzare sensibilmente il rendimento della squadra, mantenendo vive le speranze di salvezza diretta.

Impatto importante anche per Ballardini ad Avellino, mentre più complicata resta la situazione del Bari con Longo. Da sottolineare inoltre la risalita del Pescara sotto la guida di Gorgone, con segnali incoraggianti nella corsa salvezza. Come rimarca la Gazzetta dello Sport, la lotta per non retrocedere coinvolge numerose squadre e resta completamente aperta.

Tra i cambi più recenti, invece, è ancora presto per valutare gli effetti. L’arrivo di Cole al Cesena ha prodotto risultati alterni, mentre Empoli e Sampdoria stanno cercando una nuova stabilità con Caserta e Lombardo. Pietro Scognamiglio, sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come il tempo a disposizione sia ormai ridotto e ogni scelta possa risultare decisiva.

La Reggiana, infine, spera di replicare il miracolo della scorsa stagione, affidandosi a Bisoli per centrare una salvezza che oggi appare tutt’altro che scontata. Un finale di campionato in cui, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, ogni dettaglio può fare la differenza.