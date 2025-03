Gazzetta dello Sport: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni. Brunori titolare, Dionisi con il 3-4-2-1”

Oggi alle 17:15, allo stadio Luigi Ferraris, Sampdoria e Palermo si sfidano in un match importante per le rispettive ambizioni di classifica. La squadra di Dionisi cerca il terzo successo consecutivo per consolidare la zona playoff, mentre i blucerchiati di Semplici vogliono allontanarsi dalla zona playout e tenere vive le speranze di rientrare nella corsa agli spareggi promozione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre confermeranno il modulo 3-4-2-1, con qualche novità nell’undici titolare.

Le scelte di Dionisi: Brunori e Verre sulla trequarti

Il Palermo ritrova il suo capitano: Brunori sarà titolare, affiancato da Verre sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo. A centrocampo spazio a Gomes e Ranocchia, con Pierozzi e Di Francesco sugli esterni. In difesa, confermato il terzetto Baniya, Magnani e Diakité, con Audero tra i pali.

Tra gli assenti, oltre allo squalificato Ceccaroni, resta indisponibile Nikolaou, mentre Dionisi non potrà contare neanche su Di Mariano e Gomis.

Sampdoria, Niang guida l’attacco

La Sampdoria risponde con Niang centravanti, supportato da Oudin e Sibilli sulla trequarti. In mezzo al campo Akinsanmiro e Yepes formeranno la cerniera centrale, con Depaoli e Beruatto sulle fasce. In difesa, davanti a Cragno, il trio sarà composto da Bereszynski, Altare e Riccio.

Semplici dovrà fare a meno dello squalificato Ferrari e degli indisponibili Ghidotti, Perisan, Tutino, Romagnoli, Bellemo e Ioannou.

Le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski, Altare, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang.

A disposizione: Chiorra, Ceppi, Sekulov, Veroli, Coda, Abiuso, Vieira, Ricci, Benedetti, Curto, Venuti, Meulensteen.

Squalificati: Ferrari.

Allenatore: Semplici.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Diakité, Magnani, Baniya; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Buttaro, Lund, Blin, Segre, Vasic, Insigne, Le Douaron, Henry.

Squalificati: Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi.

L’arbitro sarà Perenzoni di Rovereto, assistito da Di Iorio e Trinchieri, mentre al VAR ci sarà Di Paolo con Ferrieri Caputi come AVAR. La partita sarà trasmessa su DAZN e Amazon Prime, con prezzi dei biglietti compresi tra i 5 e gli 80 euro.