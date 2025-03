Palermo Primavera, sfida chiave col Crotone per rilanciare la corsa playoff

Il Palermo Primavera torna in campo con l’obiettivo di mettersi alle spalle un periodo difficile e riprendere la corsa ai playoff. Alle 11, al Pasqualino di Carini, i rosanero sfideranno il Crotone in un match che può rappresentare una svolta per la stagione. Scrive Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia che la squadra di Del Grosso, attualmente settima in classifica, ha bisogno di punti per restare agganciata alla zona playoff, mentre il Crotone, dodicesimo, arriva senza troppe pressioni ma con la voglia di fare bene.

Dopo la sconfitta con il Pisa, il Palermo è chiamato a ritrovare il cinismo sotto porta. “Il gioco non è mancato e neppure l’impegno, ma ora quello che serve al Palermo è solo il risultato”, evidenzia il Giornale di Sicilia. I numeri sorridono ai rosanero: contro il Crotone, infatti, non hanno mai perso e vogliono mantenere questo trend positivo.

Una vittoria oggi darebbe nuova fiducia ai ragazzi di Del Grosso, che puntano a invertire la rotta e rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Il Palermo cerca la svolta, il Crotone proverà a metterlo in difficoltà: al Pasqualino si preannuncia una sfida da non perdere.