Gds: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni”

Il Palermo è pronto a scendere in campo al Luigi Ferraris per cercare il terzo successo consecutivo e consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff. La sfida contro la Sampdoria si preannuncia insidiosa, con i blucerchiati a caccia di punti per allontanarsi dalla zona playout.

Scrive il Giornale di Sicilia che la squadra di Dionisi si presenta all’appuntamento con alcune certezze e qualche assenza pesante, come quella di Ceccaroni per squalifica e di Nikolaou, ancora indisponibile per problemi fisici.