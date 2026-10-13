Gazzetta dello Sport: “Panchine bollenti in Serie B, Corradi e Gorgone sotto esame. Il Catanzaro ha sondato Mignani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo sampdoria 3-1 (25) CORRADI

Panchine sempre più in bilico in Serie B, con Sampdoria e Catanzaro alle prese con un avvio di campionato particolarmente complicato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bernardo Corradi e Giorgio Gorgone restano alla guida delle rispettive squadre, ma i prossimi impegni potrebbero risultare determinanti per il loro futuro. Entrambi gli allenatori sono stati confermati dalle società nonostante risultati deludenti e una pressione crescente da parte delle rispettive tifoserie.

In casa Sampdoria, la quarta sconfitta nelle prime sei giornate, arrivata sul campo dell’Avellino, ha ulteriormente indebolito la posizione di Corradi. La proprietà ha deciso di confermarlo almeno fino alla sfida di domenica contro l’Arezzo, appuntamento nel quale i blucerchiati saranno chiamati a conquistare un risultato positivo per allentare la tensione. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, tra le possibili novità di formazione potrebbe esserci l’esclusione del difensore Gartenmann, ancora una volta apparso in difficoltà.


Situazione altrettanto delicata a Catanzaro, dove la società ha scelto di proseguire con Gorgone almeno fino alla trasferta di venerdì contro l’Hellas Verona. La pesante sconfitta interna per 3-1 contro il Mantova aveva spinto il direttore sportivo Ciro Polito ad annunciare una notte di riflessione sulla posizione dell’allenatore. La Gazzetta dello Sport rivela anche un retroscena di mercato degli allenatori: durante le valutazioni, il club calabrese avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Michele Mignani, ex tecnico di Cesena e Bari, che aveva già lavorato con Polito in Puglia. I contatti, tuttavia, non si sarebbero trasformati in una vera trattativa.

La possibilità di un esonero era stata presa seriamente in considerazione, tanto che l’allenamento di ieri era stato spostato dalla mattina al pomeriggio per consentire un eventuale cambio di guida tecnica. Successivamente, però, la società ha deciso di confermare Gorgone dopo un confronto con Polito nel quartier generale di Giovino. Il direttore sportivo ha poi incontrato anche i calciatori, chiamati a rispondere di un rendimento nettamente inferiore alle aspettative. Il Catanzaro ha infatti collezionato cinque sconfitte nelle prime sei giornate, facendo registrare, secondo il quotidiano, il peggior avvio della propria storia in Serie B.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, la conferma di Gorgone è accompagnata dalla richiesta di una reazione immediata. Nel comunicato ufficiale, il Catanzaro ha espresso «l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali». Per Corradi e Gorgone, dunque, le prossime partite rappresenteranno due passaggi fondamentali per provare a consolidare le rispettive panchine.

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