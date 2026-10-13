Tuttosport: “Palermo, attacco da paura: 21 gol in otto partite. Johnsen trascina, Inzaghi sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (75) johnsen

Il Palermo vola in testa alla classifica grazie a un attacco che continua a segnare con impressionante regolarità. Cinque vittorie nelle prime sei giornate di Serie B, sette successi in otto partite considerando anche la Coppa Italia e numeri offensivi che confermano le ambizioni della formazione allenata da Filippo Inzaghi. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il primato dei rosanero non è una sorpresa assoluta, ma neppure un risultato scontato. La squadra sta costruendo le basi per un campionato da protagonista, trascinata da una produzione offensiva che ha trovato ulteriore slancio con il passaggio al 4-2-3-1.

La svolta tattica voluta da Inzaghi durante l’estate ha trasformato il Palermo in una squadra più aggressiva e dominante. La dimostrazione è arrivata sabato scorso a Empoli, dove i rosanero hanno realizzato quattro reti, effettuato 35 conclusioni e colpito tre legni, costruendo numerose altre occasioni da gol. Secondo quanto evidenziato da Butera sulle pagine di Tuttosport, il nuovo sistema di gioco permette agli uomini offensivi di esprimere al meglio le proprie qualità, rendendo il Palermo una delle squadre più pericolose del campionato.


I numeri confermano questa tendenza. Il Palermo ha segnato 14 gol nelle prime sei giornate di Serie B, con una media di 2,33 reti a partita. Il bottino sale a 21 marcature considerando anche i due impegni di Coppa Italia, nei quali sono arrivati due gol contro il Lecce e cinque contro il Mantova. Ancora più significativo il contributo del reparto avanzato: undici delle quattordici reti realizzate in campionato portano la firma di attaccanti e trequartisti, mentre il dato complessivo sale a diciotto gol su ventuno includendo la coppa.

Il protagonista principale di questo avvio di stagione è Dennis Johnsen. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, il norvegese ha trovato nel 4-2-3-1 un sistema particolarmente adatto alle proprie caratteristiche, diventando uno dei riferimenti della manovra offensiva. Anche contro l’Empoli ha lasciato il segno con un gol e un assist, portando il proprio bilancio in campionato a quattro reti e cinque passaggi vincenti. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle occasioni per i compagni.

Accanto a Johnsen continua a essere determinante Joel Pohjanpalo, autore di due gol in campionato e tre in Coppa Italia. Ma tra le note più positive figura anche Dominic Vavassori, giovane cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e già protagonista con una doppietta contro il Padova. A Empoli il talento rosanero è rimasto a secco soltanto per pochi centimetri, colpendo un palo e una traversa. Importante anche il contributo di Antonio Palumbo, che nell’ultima trasferta ha realizzato la seconda rete in campionato, la terza complessiva della stagione, confermando la propria capacità di inserirsi e trovare la porta.

La forza offensiva del Palermo emerge ancora di più considerando l’assenza di Gabriel Strefezza, fermato da un infortunio dopo aver già segnato due reti tra campionato e Coppa Italia. Come osserva Butera su Tuttosport, la qualità e la profondità dell’organico permettono a Inzaghi di assorbire anche un’indisponibilità importante, mantenendo elevato il potenziale del reparto avanzato.

Il prossimo banco di prova sarà la sfida contro il Mantova, un confronto di alta classifica nel quale il Palermo cercherà di confermare il proprio rendimento offensivo. Con un attacco capace di coinvolgere diversi protagonisti e un modulo costruito per valorizzarne le caratteristiche, i rosanero continuano ad alimentare le ambizioni di promozione. Il primo posto è già una realtà, mentre il sogno della Serie A resta l’obiettivo da inseguire partita dopo partita.

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