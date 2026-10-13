Tuttosport: “Mantova, Modesto sfida il Palermo per il primato”

Il Mantova non vuole fermarsi e si prepara alla sfida contro il Palermo con la possibilità di conquistare il primo posto in classifica. La formazione allenata da Francesco Modesto, reduce dal successo per 3-1 sul campo del Catanzaro, occupa la seconda posizione a due punti dai rosanero e sabato, allo stadio Martelli, avrà l’occasione di tentare il sorpasso. Come racconta Sandro Mosca su Tuttosport, la squadra lombarda si sta confermando una delle principali sorprese del campionato, dimostrando di avere le qualità per inserirsi nella corsa alla promozione in Serie A.

La vittoria di Catanzaro ha rappresentato un passaggio importante anche per Modesto, che prima di domenica non era mai riuscito a vincere al Ceravolo nella propria carriera. Un tabù cancellato dopo tre settimane di preparazione, che ha permesso al Mantova di consolidare il secondo posto e mantenere l’imbattibilità in campionato. Come sottolinea Mosca sulle pagine di Tuttosport, soltanto Mantova, Palermo e Südtirol non hanno ancora conosciuto la sconfitta. La sfida di sabato avrà inoltre il sapore della rivincita per i biancorossi, battuti 5-2 dai rosanero nei sedicesimi di Coppa Italia.





Il Mantova, già vicino alla qualificazione ai playoff nella passata stagione, ha trovato una precisa identità sotto la guida di Modesto. Il tecnico ha valorizzato le caratteristiche della rosa, costruendo una squadra capace di esprimere un calcio offensivo senza perdere il rispetto per gli avversari. «Giochiamo a calcio, stiamo facendo grandi cose, non è mica la prima buona prestazione della stagione. Volete sapere il nostro punto forte? Rispettiamo l’avversario, se non lo facessimo perderemmo la partita», ha dichiarato l’allenatore dopo il successo di Catanzaro.

Sabato al Martelli si affronteranno anche i due migliori attacchi della Serie B. Il Palermo guida questa speciale classifica con 14 reti realizzate, mentre il Mantova segue a quota 13. Come evidenzia Sandro Mosca su Tuttosport, i biancorossi sono sempre andati a segno nelle prime sei giornate, mantenendo una media superiore ai due gol a partita e realizzandone tre sia contro l’Empoli sia contro il Catanzaro.

Il principale protagonista della formazione lombarda è Francesco Ruocco, attaccante napoletano di 25 anni che ha già messo insieme sette reti in otto partite ufficiali. Due gol sono arrivati in Coppa Italia, compreso quello decisivo nella vittoria sul campo della Lazio, mentre cinque sono stati realizzati nelle prime sei giornate di campionato. Meglio di lui, nella classifica marcatori della Serie B, ha fatto soltanto Cristian Shpendi del Cesena, a quota sei. Ruocco è rimasto senza segnare soltanto nel pareggio per 2-2 contro il Pisa dello scorso 20 settembre.

Modesto ha elogiato le qualità del proprio attaccante, sottolineandone la versatilità e la capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie. «Può fare la prima o la seconda punta, perché ha caratteristiche diverse rispetto a Gliozzi. Dà sempre fastidio all’avversario diretto, esercita una forte pressione. L’ottima tecnica lo eleva, ma devo dire che davanti abbiamo tante frecce al nostro arco, anche se a Catanzaro non eravamo al completo».

Nonostante l’ottimo rendimento offensivo, il tecnico è consapevole della necessità di migliorare anche la fase difensiva. Il Mantova ha incassato sei reti nelle prime sei partite e ha mantenuto la porta inviolata soltanto contro la Sampdoria. «Non prendere gol è importante e su questo aspetto dobbiamo continuare a lavorarci», ha spiegato Modesto.

Come osserva Mosca su Tuttosport, il confronto con il Palermo rappresenterà dunque un esame importante per misurare le ambizioni dei biancorossi. Da una parte la capolista allenata da Filippo Inzaghi, dall’altra un Mantova imbattuto, trascinato dai gol di Ruocco e determinato a riscattare la sconfitta in Coppa Italia. Sabato al Martelli ci saranno in palio punti pesanti per la vetta della classifica.