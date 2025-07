Gazzetta dello Sport: “Reggiana, accordo per Corona. Decide Inzaghi”

È una Reggiana ambiziosa e molto attiva sul mercato quella raccontata da Francesco Pioppi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Dopo aver puntellato la difesa e il centrocampo, il club granata sta accelerando anche in attacco. Ufficializzati Elayis Tavsan, arrivato in prestito dal Verona dopo l’esperienza a Cesena, e Simone Rover, acquistato a titolo definitivo dal Südtirol, il prossimo nome sulla lista del ds Giuseppe Fracchiolla è quello di Giacomo Corona.

Classe 2004, figlio del noto ex bomber Giorgio Corona, il giovane attaccante è attualmente in ritiro con il Palermo, dove ha ricevuto parole di stima da parte di Filippo Inzaghi. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di un nuovo innesto offensivo da parte dei rosanero, l’attaccante – reduce da una stagione brillante con il Pontedera (11 gol e 6 assist in 2009 minuti) – potrebbe essere ceduto in prestito alla Reggiana, che ha già trovato un accordo di massima con il giocatore.

Nel frattempo, il ds Fracchiolla prosegue la sua opera di rafforzamento anche in altri reparti. Dal Sassuolo sono attesi in prestito il portiere Satalino e il laterale Missori, mentre in caso di cessione di Girma – sul quale potrebbero arrivare offerte importanti – l’alternativa individuata è Mattia Antonucci, in uscita dallo Spezia.

Per il reparto arretrato, infine, il nome nuovo è quello di Davide Cauz, difensore attualmente al Modena. Secondo quanto riportato da Francesco Pioppi per La Gazzetta dello Sport, il club emiliano sta valutando con attenzione anche questa pista, nell’ottica di completare un organico competitivo per il prossimo campionato.