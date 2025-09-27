Gazzetta dello Sport: “Prove di allungo. Cesena-Palermo, è caccia ai gol”

La quinta giornata di Serie B mette di fronte due capolista, Cesena e Palermo, e due attaccanti simbolo. Come scrive Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, la sfida del Manuzzi si legge anche attraverso i gol di Cristian Shpendi e Joel Pohjanpalo, protagonisti di un inizio di stagione scintillante.

Joel da trasferta

Il Palermo viaggia con ambizioni chiare: la società ha costruito una rosa per puntare dritta alla Serie A. «La squadra ha dimostrato una cosa fondamentale: sa difendersi», sottolinea Battaggia sulla Gazzetta dello Sport. I rosanero hanno subito appena un gol in quattro partite, miglior difesa del torneo. Davanti, Pohjanpalo ha già firmato tre reti, con una doppietta a Bolzano. Dal 2022-23, tra Venezia e Palermo, ha segnato 22 gol in trasferta: meglio di lui solo Brunori, compagno di squadra con 23 centri.

Shpendi re del Manuzzi

Sul fronte opposto, il Cesena ha trovato in Cristian Shpendi il suo terminale offensivo più affidabile. Ventidue anni, nazionale albanese, ha segnato 13 gol in Serie B, di cui dieci davanti al pubblico amico. «Dal 2022 solo Esposito dello Spezia e Iemmello del Catanzaro hanno mantenuto lo stesso ritmo casalingo», ricorda Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport. Quest’anno è andato subito a segno a Pescara e contro l’Entella.

Un sogno che cresce

Se in Sicilia l’obiettivo è chiaro, in Romagna l’entusiasmo sta andando oltre le previsioni. Dopo la storica vittoria di Venezia, mai il Cesena aveva raccolto dieci punti nelle prime quattro giornate di Serie B. «La squadra di Mignani sogna di abbattere anche la seconda grande favorita del torneo», scrive Battaggia sulla Gazzetta dello Sport. Il Manuzzi sarà gremito con almeno 13.000 tifosi.

Scelte di formazione

Mignani deve fare i conti con gli acciacchi: Blesa e Ciervo sono in dubbio, così come Bisoli, mentre restano fuori Frabotta e Magni. Potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto per Siren Diao, ventenne spagnolo. In attacco confermatissimo Shpendi.

Due bomber diversi per caratteristiche ma simili per peso specifico. Come conclude Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, Cesena-Palermo sarà anche la loro sfida personale: obiettivo, trascinare i compagni verso il sogno Serie A.