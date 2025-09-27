Per te niente Cagliari-Inter: il difensore si è fermato in allenamento | Non parte con la squadra

Tra Cagliari e Inter sono sempre sfide infuocate.

La sfida tra Cagliari e Inter è una delle più storiche della Serie A, con il primo confronto che risale al campionato 1964/65, anno della prima promozione dei sardi nella massima categoria. Da allora le due squadre si sono affrontate con regolarità, regalando partite spesso intense e ricche di gol. L’Inter ha quasi sempre mantenuto il favore del pronostico, ma il Cagliari è riuscito a ritagliarsi vittorie prestigiose, specialmente in casa.

A San Siro, infatti, il bilancio pende nettamente a favore dei nerazzurri, che hanno collezionato la maggior parte dei successi. Tuttavia, i rossoblù sono riusciti in più di un’occasione a strappare punti pesanti, come la vittoria del 2018 firmata da Pavoletti o il pareggio del 2020. Risultati che testimoniano come, anche in trasferta, il Cagliari sappia trasformarsi in avversario ostico.

In Sardegna, invece, la storia ha riservato più equilibrio. Qui i rossoblu hanno spesso costruito le loro imprese, come il 4-3 del 2011 in una gara spettacolare o il successo del 2019 che interruppe la corsa dell’Inter verso la Champions League. I tifosi sardi ricordano bene queste sfide come momenti simbolici della loro storia recente.

Nel complesso, l’Inter resta la squadra con più vittorie nel confronto diretto, ma il Cagliari ha sempre rappresentato un avversario capace di sorprendere. Ogni partita tra queste due formazioni porta con sé una tradizione fatta di equilibrio, intensità e qualche risultato inatteso che alimenta la rivalità.

Cagliari al lavoro dopo la Coppa Italia

Archiviata la vittoria per 4-1 contro il Frosinone in Coppa Italia, il Cagliari è tornato subito in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato 27 settembre all’Unipol Domus. Lo staff tecnico ha diviso il gruppo in due: da una parte i calciatori maggiormente impiegati ieri, che hanno svolto lavoro di scarico tra palestra e campo; dall’altra il resto della rosa, impegnata in esercitazioni tecniche e di possesso, con la sessione conclusa da una partitella a campo ridotto.

Fabio Pisacane ha potuto contare sul rientro regolare di Yerry Mina, Adam Obert e Michael Folorunsho, tutti al lavoro con il gruppo. Un segnale positivo in vista del match contro i nerazzurri, che richiederà la massima disponibilità di energie e giocatori.

Situazione infortunati e porte aperte ai tifosi

Non arrivano però solo buone notizie. Zito Luvumbo, Boris Radunovic e Nicola Pintus hanno svolto un lavoro personalizzato, mentre Gabriele Zappa è rimasto completamente a riposo dopo il problema muscolare accusato ieri: per lui si tratta di un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Intanto il club ha annunciato un allenamento a porte aperte al CRAI Sport Center. L’appuntamento è fissato alle 16, con ingresso consentito ai tifosi a partire dalle 15: un’occasione speciale per sostenere da vicino la squadra in vista della delicata sfida contro l’Inter.