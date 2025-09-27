Gazzetta dello Sport: “Cesena-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

La quinta giornata di Serie B propone la super sfida del Manuzzi tra Cesena e Palermo, entrambe in testa alla classifica con 10 punti. Lo stadio sarà gremito per un match che si preannuncia ad alta intensità.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Michele Mignani dovrebbe confermare il 3-5-2, mentre Filippo Inzaghi punta sul 3-4-2-1 con Joel Pohjanpalo terminale offensivo.

Le scelte del Cesena

Modulo 3-5-2

Portiere: Klinsmann

Difesa: Ciofi, Zaro, Mangraviti

Centrocampo: Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo

Attacco: Diao, Shpendi

Panchina: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Arrigoni, Bastoni, Francesconi, Blesa, Olivieri
Allenatore: Mignani
Indisponibili: Frabotta
Squalificati/Diffidati: nessuno

Le scelte del Palermo

Modulo 3-4-2-1

Portiere: Joronen

Difesa: Ceccaroni, Bani, Pierozzi

Centrocampo: Augello, Gomes, Segre, Gyasi

Trequarti: Le Douaron, Palumbo

Attacco: Pohjanpalo

Panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Vasic, Blin, Segre, Giovane, Brunori, Corona
Allenatore: Inzaghi
Indisponibili: Ranocchia, Diakité, Bardi, Gomis
Squalificati/Diffidati: nessuno

Dettagli del match

Oggi ore 15, Stadio Manuzzi

Arbitro: Massa

Assistenti: Lo Cicero, Belsanti

IV uomo: Diop

VAR: Maresca

AVAR: Maggioni

TV: Dazn, LaB

Prezzi biglietti: da 5 a 70 euro

Ultimissime

