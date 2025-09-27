Gazzetta dello Sport: “Cesena-Palermo, le probabili formazioni”
La quinta giornata di Serie B propone la super sfida del Manuzzi tra Cesena e Palermo, entrambe in testa alla classifica con 10 punti. Lo stadio sarà gremito per un match che si preannuncia ad alta intensità.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Michele Mignani dovrebbe confermare il 3-5-2, mentre Filippo Inzaghi punta sul 3-4-2-1 con Joel Pohjanpalo terminale offensivo.
Le scelte del Cesena
Modulo 3-5-2
Portiere: Klinsmann
Difesa: Ciofi, Zaro, Mangraviti
Centrocampo: Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Adamo
Attacco: Diao, Shpendi
Panchina: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Arrigoni, Bastoni, Francesconi, Blesa, Olivieri
Allenatore: Mignani
Indisponibili: Frabotta
Squalificati/Diffidati: nessuno
Le scelte del Palermo
Modulo 3-4-2-1
Portiere: Joronen
Difesa: Ceccaroni, Bani, Pierozzi
Centrocampo: Augello, Gomes, Segre, Gyasi
Trequarti: Le Douaron, Palumbo
Attacco: Pohjanpalo
Panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Vasic, Blin, Segre, Giovane, Brunori, Corona
Allenatore: Inzaghi
Indisponibili: Ranocchia, Diakité, Bardi, Gomis
Squalificati/Diffidati: nessuno
Dettagli del match
Oggi ore 15, Stadio Manuzzi
Arbitro: Massa
Assistenti: Lo Cicero, Belsanti
IV uomo: Diop
VAR: Maresca
AVAR: Maggioni
TV: Dazn, LaB
Prezzi biglietti: da 5 a 70 euro