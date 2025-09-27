Il Resto del Carlino: “Cesena, sfida per la vetta al Manuzzi. Il Palermo punta già a scappare”

Dopo l’impresa di Venezia, il Cesena si prepara ad affrontare un altro esame di maturità. Come scrive Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, oggi pomeriggio il Manuzzi sarà teatro del match clou della Serie B: l’arrivo dell’ambizioso Palermo di Filippo Inzaghi. Lo stadio sarà gremito, seppur con i primi trenta minuti di silenzio da parte della Curva Mare, in segno di protesta contro la fidelity card.

Le parole di Mignani

Il tecnico Michele Mignani non nasconde la difficoltà dell’impegno: «Affrontiamo una squadra dai valori importanti, zeppa di giocatori da categoria superiore, con un’organizzazione di gioco invidiabile e guidata da un allenatore che dà mentalità vincente. Sarà un match durissimo, al limite». Parole riportate da Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, che racconta la consapevolezza dei bianconeri di affrontare un avversario costruito per la promozione.

Cesena, cooperativa del gol

La forza del Cesena, sottolinea Zandoli su Il Resto del Carlino, è la varietà offensiva: già sette giocatori diversi hanno trovato la rete in questo avvio di stagione. «Conta lo spirito di squadra – ha aggiunto Mignani – l’attaccante vuole fare gol perché è il suo compito, ma anche i difensori partecipano sui piazzati. È motivo di grande soddisfazione, aumenta l’autostima».

Infermeria e scelte

Buone notizie dall’infermeria: recuperati tutti, compreso Magni, eccezion fatta per Frabotta che necessita ancora di qualche giorno di riposo. Da valutare, invece, lo stato generale della squadra in vista del turno infrasettimanale con il Frosinone. Come riporta Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, Mignani di solito non stravolge la formazione dopo gare positive come quella del Penzo.

La scommessa Diao

Tra i protagonisti attesi c’è Diao, giovane attaccante sul quale il tecnico punta molto: «Gioca da poco coi grandi, ma ci crediamo molto. Ha tutto per diventare importante, serve pazienza e massimo impegno». Sul fronte opposto, il Palermo dovrà fare a meno di Ranocchia, fermato da un infortunio. «Il Cesena ha mantenuto la stessa base della scorsa stagione, mentre il Palermo è cambiato molto con Inzaghi – scrive Zandoli su Il Resto del Carlino – ma entrambe sono pronte a giocarsi un ruolo da protagoniste».