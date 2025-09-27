Repubblica: “Rosa, scontro al vertice a Cesena «Consapevoli della nostra forza»”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a superare esame dopo esame. Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, oggi alle 15 all’Orogel Stadium di Cesena arriva il primo vero scontro diretto tra capolista, anticipo di un ciclo che porterà i rosanero a misurarsi con altre pretendenti alla Serie A come Venezia e Spezia.

L’approccio di Inzaghi

«Arriviamo con grande esaltazione a questa partita – ha dichiarato Inzaghi – ma pensiamo a una gara per volta. Abbiamo un ciclo ravvicinato, ci sarà spazio per tutti, ma ora l’obiettivo è Cesena». Parole riportate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che sottolinea come il tecnico stia predicando concentrazione e gestione delle energie.

Le insidie del Cesena

La squadra di Michele Mignani ha lo stesso ruolino di marcia dei rosanero, con tre vittorie e un pari, anche se con una differenza reti inferiore. Il Cesena ha segnato due gol in più ma ha subito tre reti in più rispetto al Palermo, che vanta la miglior difesa. «Non mi sorprende vederli in quella posizione – ha detto Inzaghi – hanno costruito bene, hanno un ottimo allenatore e un gruppo solido». Ancora una volta, osserva Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico ha ribadito la stima per il collega Mignani.

Le assenze e la rosa

Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Ranocchia, fermato da una distrazione al bicipite femorale, e di Diakité, a riposo precauzionale. «Ranocchia purtroppo lo abbiamo perso – ha ammesso il tecnico – ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza». Una rosa, scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che offre soluzioni e alternative in grado di mantenere intatta la competitività.

Giovani in crescita

Nonostante la sconfitta di misura in Coppa Italia contro l’Udinese, Inzaghi ha elogiato i giovani: «Veroli, Peda e Giovane sono una garanzia, Corona e Vasic hanno fatto una grandissima partita». Concetti rilanciati da Tripi su Repubblica Palermo, che ha evidenziato la soddisfazione del tecnico per il carattere mostrato dai ragazzi.

Le probabili scelte

Oggi non ci sarà spazio per turnover. Davanti a Joronen agiranno Peda, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Pierozzi, Segre, Gomes e Augello. In attacco Brunori e Palumbo supporteranno Pohjanpalo.