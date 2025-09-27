Giornale di Sicilia: “Le Douaron avanti su Brunori. Le probabili formazioni di Cesena-Palermo”
Il Palermo si prepara alla trasferta di Cesena con assenze pesanti e scelte decisive. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi deve rinunciare a Ranocchia e Diakité. Il primo tornerà dopo la sosta, fermato da un problema muscolare accusato a Udine; il secondo, reduce da settimane di affaticamento dopo gli impegni con la Nazionale, non verrà rischiato ma dovrebbe rientrare già contro il Venezia.
Bereszynski alla prima convocazione
La notizia positiva riguarda la prima convocazione di Bereszynski, innesto capace di garantire esperienza e duttilità. Una pedina che, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, potrà rivelarsi preziosa nel corso della stagione.
Le scelte in attacco
Inzaghi sembra intenzionato a confermare Le Douaron come titolare: il francese, già decisivo con il Bari e protagonista con l’assist a Bolzano per Pohjanpalo, appare favorito su Brunori, destinato a partire ancora dalla panchina. «Si va verso una nuova esclusione di Brunori dall’undici iniziale», scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.
I ballottaggi a centrocampo
La casella di Ranocchia verrà occupata da Gomes, in gol contro i pugliesi e in vantaggio su Blin. In dubbio, invece, la presenza di Gyasi: per la prima volta in stagione potrebbe lasciare spazio a Palumbo dal primo minuto. Nessun dubbio su Segre, confermatissimo in mediana.
Difesa e modulo
Pierozzi tornerà sulla fascia dopo l’esperimento da braccetto, con Peda ad affiancare Bani e Ceccaroni, entrambi assenti a Udine. Confermato Augello sulla corsia mancina, mentre Pohjanpalo guiderà l’attacco. «Dopo il largo turnover di Coppa, Inzaghi torna a puntare sui titolarissimi», ribadisce Arena sul Giornale di Sicilia.