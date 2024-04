Gazzetta dello Sport: “Palermo in crisi. Tre nomi in lizza per sostituire Corini”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla crisi del Palermo dopo la sconfitta di ieri contro il Pisa.

Montagne russe all’ Arena Garibaldi, che riportano in alto il Pisa, fanno precipitare il Palermo nella spirale della crisi e la panchina di Corini a questo punto rischia di saltare.

Il 4-3 per la squadra di Aquilani si inquadra in una partita con poco senso logico e una favola finale, quella di Matteo Tramoni, fin qui una sola presenza e un gol causa un grave infortunio a un crociato e che al rientro da subentrato ha siglato in fotocopia il 3-2 e al 90’ il 4-3. Il Palermo nonostante fosse in 10 da metà ripresa per il secondo giallo a Gomes l’aveva rimediata con la 14a rete di Brunori su rigore.

A Palermo invece sono ore di riflessione, a questo punto si ragiona sull’esonero di Corini ma la strada non è così spianata. I nomi in lizza sono Grosso, Gattuso e Giampaolo. I primi due sarebbero di prospettiva per avviare un nuovo progetto tecnico, ma sono entrambi legati rispettivamente al Lione e al Marsiglia. Giampaolo rappresenta invece una soluzione più facilmente percorribile