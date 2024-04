Palermo, perde il controllo dello scooter e si schianta: muore a 53 anni

Ennesima tragedia per le strade di Palermo.

Come si legge su “gds.it” nella serata di ieri un motociclista di 53 anni, di origine romena, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Dante, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio, a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava a bordo di uno scooter, un T-Max, quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato fatale.