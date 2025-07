Gazzetta dello Sport: “L’ex Palermo Bettella va al Catanzaro”

Sorpreso e un po’ risentito per l’addio improvviso di Scognamillo, il Catanzaro ha reagito con prontezza e lucidità. In poche settimane, il direttore sportivo Ciro Polito ha individuato, trattato e convinto il sostituto ideale: si tratta di Davide Bettella, 25 anni, difensore centrale di piede destro, che firmerà un contratto biennale.

Reduce da un’esperienza al Frosinone (18 presenze lo scorso anno, spesso impiegato nella parte finale del campionato con Bianco in panchina), Bettella era attualmente svincolato. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Monza, Venezia e anche Palermo, dove ha militato nella stagione 2022/23 collezionando 14 presenze.

Il Catanzaro cercava un profilo esperto e di carattere per non far rimpiangere uno dei pilastri delle ultime stagioni. Bettella andrà a formare la nuova coppia centrale con Antonini.

Mercato difensivo: si tratta Favasuli

Per completare il pacchetto arretrato, manca ancora un terzino. Il club giallorosso è in trattativa con Costantino Favasuli, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Bari e proprio al “Ceravolo” segnò un gol nel rocambolesco 3-3 tra le due squadre.

Prossime mosse: esterno, centrocampista e punta

Dopo aver sistemato la difesa, il mercato del Catanzaro proseguirà con l’inserimento di un esterno offensivo, un centrocampista e – qualora partisse Biasci – anche un nuovo attaccante. La suggestione in avanti si chiama Samuele Mulattieri, in uscita dal Sassuolo: un nome che stuzzica la dirigenza per completare il reparto avanzato.