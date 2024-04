Gazzetta dello Sport: “Il Palermo c’è, contro la Samp un pareggio dai mille significati”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pareggio del Palermo contro la Sampdoria.

Un pareggio dai mille significati. Non è stata una gran partita, questo va chiarito subito: spezzettata e frammentaria, carica di errori e imprecisioni. Ma ha detto molto. Intanto ha interrotto i due trend: il Palermo nelle ultime 5 aveva fatto 4 sconfitte e una vittoria, la Sampdoria nelle ultime 6 era a 5 successi e un ko. E poi ha chiarito molte cose a Mignani e Pirlo. Di questo passo, potrebbero anche ritrovarsi contro ai playoff nel preliminare. Chissà.

Nuovo Palermo Il debutto del nuovo allenatore ha portato al Barbera più di 20mila spettatori per un ritrovato entusiasmo (oggi viene anche inaugurato il nuovo centro sportivo a Torretta) e la squadra, spronata, ha messo in campo più orgoglio che gambe: evidente il consueto calo atletico nella ripresa. Che destino per Mignani: prima gara nel Palermo e prima volta contro la Samp, dove è cresciuto nelle giovanili debuttando in A nell’anno dello scudetto. Il tecnico ha scelto il 3-5-2 con Di Mariano basso a destra ma soprattutto con un Lucioni che, dopo la lunga assenza, è rientrato per dare un po’ di sicurezza alla squadra.