Gazzetta dello Sport: “Donadoni, è già finita?”

Che per lo Spezia sia una stagione di sofferenza è cosa nota da mesi. La finale playoff persa lo scorso anno è ormai un ricordo cancellato dall’onda lunga di un campionato vissuto stabilmente in zona salvezza. Ma nei momenti di crisi tecnica la tensione sale, e la giornata di ieri ne è stata la fotografia perfetta.

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, dopo la sesta sconfitta interna – domenica contro il Frosinone – negli uffici del club è andato in scena un continuo alternarsi di decisioni: si cambia allenatore? Sì, forse, no. Rimandiamo a domani.

Roberto Donadoni è stato contestato duramente, insieme alla squadra e alla dirigenza. Il tecnico è apparso scosso, soprattutto dopo un faccia a faccia acceso con gli ultrà. In sala stampa però ha ribadito la sua linea: «Dimissioni? Non se ne parla». Parole chiare, riportate da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, mentre la società sembrava orientata verso il cambio.

Il presidente Charlie Stillitano, in contatto da New York, ha valutato il ritorno all’antico: richiamare Luca D’Angelo. Tecnico ancora sotto contratto fino al 2027, amatissimo dalla piazza dopo la salvezza di due anni fa e la cavalcata della scorsa stagione. D’Angelo sarebbe disposto a tornare, anche se la rosa, rivoluzionata a gennaio, è molto diversa rispetto a quella che guidava.

D’Angelo era stato esonerato dopo 11 partite e appena 7 punti, con lo Spezia penultimo. Un cambio già allora doloroso, come ricostruisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport: contatti con Longo e Pagliuca, poi l’intervento deciso di Stillitano che impose Donadoni, suo amico dai tempi dei Metrostars nel 1996.

I risultati però non hanno dato la svolta sperata. La media punti è passata da 0,6 a 1, con una classifica migliorata di appena una posizione, prima di una nuova caduta nonostante un mercato di riparazione importante. Da qui l’ultima crisi.

Nel pomeriggio l’esonero sembrava scontato, poi la frenata. In serata le quotazioni di D’Angelo sono risalite, in un fitto triangolo telefonico tra La Spezia, New York e Pescara, dove il tecnico risiede. Alla fine, ogni decisione è stata rinviata a questa mattina.

La sensazione, sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, è che la difesa di Stillitano nei confronti di Donadoni abbia prevalso, almeno per ora. Si cambia o non si cambia? Sì, no, forse. La sofferenza dello Spezia, intanto, continua.