Gazzetta dello Sport: “Desplanches va al Pescara: prestito dal Palermo, decisiva la titolarità”

Il Pescara ha piazzato il colpo tra i pali: come riportato da Pietro Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport, è ormai ai dettagli il prestito dal Palermo di Sebastiano Desplanches, portiere dell’ultima Under 21. Il club abruzzese, guidato dal direttore sportivo Pasquale Foggia, ha accelerato sull’estremo difensore rosanero dopo le difficoltà incontrate nel tentativo di riportare Plizzari dal Venezia.

Come sottolineato ancora dalla Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi su Desplanches si era fatta avanti anche la Cremonese, che sognava di ricomporre in Serie A la coppia con Audero. A fare la differenza, però, è stata la promessa di titolarità garantita a Pescara, un aspetto ritenuto fondamentale dal giocatore e dal suo entourage per il prosieguo della carriera.

La decisione del Palermo di mandarlo in prestito secco rientra nella strategia di crescita del giovane portiere, ancora sotto controllo del club rosanero. Secondo quanto riferito da Pietro Scognamiglio nell’articolo pubblicato oggi su La Gazzetta dello Sport, la trattativa è in dirittura d’arrivo e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. A questo punto, la Cremonese dovrà virare su altri profili per il ruolo di dodicesimo, dopo che Fulignati ha lasciato il ritiro per fare ritorno all’Empoli.