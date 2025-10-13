Gazzetta dello Sport: “Anche il Catanzaro cambia in panchina?”

Non c’è un ultimatum ufficiale, ma la sensazione è chiara: domenica al Ceravolo il Catanzaro non potrà permettersi un altro passo falso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida contro il Padova rappresenta un crocevia cruciale per Alberto Aquilani, la cui panchina comincia a traballare dopo un avvio di stagione deludente.

Più della recente sconfitta di Monza prima della sosta per le Nazionali, a pesare sono soprattutto i numeri: il Catanzaro, insieme allo Spezia, è l’unica squadra ancora senza vittorie in Serie B. Un dato che preoccupa la società, aggravato dalle difficoltà nel trovare una chiara identità di gioco. Finora la squadra è apparsa fragile in difesa e poco incisiva in attacco, due limiti che ne hanno frenato la crescita.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in caso di un nuovo risultato negativo contro il Padova, non sono da escludere provvedimenti drastici nei confronti del tecnico romano. Tuttavia, il club giallorosso è tradizionalmente restio alle decisioni affrettate.

Lo scorso anno, ad esempio, Fabio Caserta era finito in discussione proprio in questo periodo — durante la seconda sosta per le Nazionali — ma venne confermato. La società gli concesse fiducia e tempo per lavorare, e quella scelta si rivelò vincente: Caserta riuscì a ritrovare equilibrio e risultati, riportando serenità all’ambiente.

La domanda ora, conclude La Gazzetta dello Sport, è la stessa che aleggia tra i tifosi: sarà così anche stavolta con Aquilani? La risposta arriverà domenica, quando il Catanzaro si giocherà molto più di tre punti.