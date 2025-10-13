Gazzetta dello Sport: “Empoli, è il giorno di Dionisi. Il tecnico rescinde con il Palermo”

L’Empoli ha scelto, e stavolta in modo definitivo: Alessio Dionisi sarà il nuovo allenatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma l’accordo è ormai definito in ogni dettaglio. Il tecnico toscano, che aveva guidato l’Empoli alla promozione in Serie A nella stagione 2020-21, è pronto a tornare a distanza di quattro anni e qualche mese.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi è quella decisiva. Le firme sono attese a breve: l’agente di Dionisi sta ultimando la rescissione del contratto con il Palermo, e una volta conclusa la trattativa, l’allenatore potrà legarsi all’Empoli con un accordo biennale. Obiettivo dichiarato: restituire slancio, identità e compattezza a una squadra giovane, talentuosa ma fragile.

La decisione è arrivata direttamente dal presidente Fabrizio Corsi, dopo un’attenta riflessione durante la sosta per le Nazionali. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il progetto di Guido Pagliuca sembrava essersi arenato: troppe occasioni concesse, poca solidità difensiva e una gestione emotiva incerta. Nonostante la recente vittoria di Bolzano, le difficoltà emerse nel 4-0 di Pescara e nei pareggi con Carrarese e Monza hanno convinto la dirigenza a cambiare rotta.

Pagliuca, che ha diretto gli allenamenti fino a sabato, era ormai di fatto un tecnico in uscita. Dionisi, intanto, ha trascorso alcuni giorni a Piancastagnaio, nella sua terra d’origine, prima di rientrare a Varese in attesa della chiamata ufficiale. Curiosamente, prenderà il posto dell’allenatore che lo ha eliminato ai recenti playoff, proprio contro la Juve Stabia.

Il ritorno di Dionisi a Empoli rappresenta molto più di un semplice cambio tecnico. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il tecnico è rimasto nel cuore dei tifosi per aver riportato la squadra in A con un calcio moderno, propositivo ed equilibrato, conquistando la Panchina d’Oro di Serie B e il premio Emiliano Del Rosso. Il suo addio al Sassuolo e la successiva parentesi al Palermo non hanno intaccato il legame con l’ambiente toscano, che ora lo riaccoglie per costruire un nuovo ciclo.

Il primo allenamento del Dionisi-bis è fissato per domani pomeriggio a Petroio. L’accordo, scrive ancora la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere di due anni, e pur mantenendo ufficialmente come obiettivo la salvezza, la sensazione è che il ritorno del tecnico alzi l’asticella delle ambizioni.