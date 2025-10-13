Gazzetta dello Sport: “Palermo, quinta volta oltre i 30mila tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

La febbre per Palermo-Modena continua a salire. Come racconta Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, la vendita dei biglietti è proseguita senza sosta per tutto il weekend, confermando l’entusiasmo della piazza rosanero in vista del big match di domenica.

Venerdì il dato ufficiale parlava già di quasi 22.000 tagliandi staccati, cifra che comprende anche i 16.500 abbonati. Ma, secondo quanto riporta Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il numero è sicuramente aumentato nelle ore successive, avvicinando la prospettiva di un nuovo tutto esaurito al “Barbera”.

L’evento, sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, potrebbe portare per la quinta volta in stagione lo stadio oltre quota 30.000 spettatori, un traguardo che certifica la straordinaria risposta del pubblico palermitano. Un dato non solo statistico, ma anche simbolico: la squadra di Inzaghi si prepara a una sfida che vale la vetta della classifica, spinta da una delle tifoserie più calorose e fedeli d’Italia.

Come ricorda Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il clima che accompagna l’attesa di Palermo-Modena è quello delle grandi occasioni: una partita che promette spettacolo in campo e sugli spalti, dove il Barbera si prepara ancora una volta a colorarsi di rosanero.

