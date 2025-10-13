Palermo, domenica di relax per Bereszynski: visita con la famiglia alla Scala dei Turchi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Domenica di pausa e relax per Bartosz Bereszynski. Il difensore polacco del Palermo, approfittando dei due giorni liberi concessi da Filippo Inzaghi, ha scelto di trascorrere qualche ora di serenità con la sua famiglia in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia: la Scala dei Turchi, ad Agrigento.

Come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social, Bereszynski ha posato insieme alla moglie e al figlio sulla celebre scogliera bianca affacciata sul Mediterraneo, simbolo naturale tra i più amati dai turisti di tutto il mondo.

Una parentesi di relax prima di tornare in campo: domani il Palermo riprenderà gli allenamenti al CFA di Torretta per preparare la delicata sfida di domenica contro il Modena, valida per la vetta della classifica di Serie B.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Maja Mocydlarz (@majamocy)

 

Ultimissime

Settore giovanile e femminile Palermo: goleade per le Women e l’U19, pari spettacolo per l’U17

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Palermo, domenica di relax per Bereszynski: visita con la famiglia alla Scala dei Turchi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Gazzetta dello Sport: “Anche il Catanzaro cambia in panchina?”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Gazzetta dello Sport: “Empoli, è il giorno di Dionisi. Il tecnico rescinde con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Gazzetta dello Sport: “Palermo, quinta volta oltre i 30mila tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025