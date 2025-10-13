Palermo, domenica di relax per Bereszynski: visita con la famiglia alla Scala dei Turchi
Domenica di pausa e relax per Bartosz Bereszynski. Il difensore polacco del Palermo, approfittando dei due giorni liberi concessi da Filippo Inzaghi, ha scelto di trascorrere qualche ora di serenità con la sua famiglia in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia: la Scala dei Turchi, ad Agrigento.
Come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social, Bereszynski ha posato insieme alla moglie e al figlio sulla celebre scogliera bianca affacciata sul Mediterraneo, simbolo naturale tra i più amati dai turisti di tutto il mondo.
Una parentesi di relax prima di tornare in campo: domani il Palermo riprenderà gli allenamenti al CFA di Torretta per preparare la delicata sfida di domenica contro il Modena, valida per la vetta della classifica di Serie B.
