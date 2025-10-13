Settore giovanile e femminile Palermo: goleade per le Women e l’U19, pari spettacolo per l’U17
Fine settimana intenso per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con risultati contrastanti ma prestazioni di grande valore per diverse formazioni rosanero.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 1ª giornata
Palermo Women-CUS Cosenza 8-1
Debutto travolgente per la squadra di Pipitone, che inaugura il campionato con una goleada al “Pasqualino” di Carini. In evidenza Chirillo (doppietta) e Priolo, anch’essa autrice di due reti. A segno anche Cancilla, Di Salvo, Piro e Bruno.
PRIMAVERA
Campionato Primavera 3 – Riposo
Weekend di pausa per i ragazzi di Del Grosso, che torneranno in campo nella prossima giornata.
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Regionale Eccellenza – Ritorno 1ª giornata
Palermo-Bagheria 6-0
Prestazione maiuscola per le giovani rosanero che archiviano la pratica Bagheria con un netto 6-0. Doppiette per G. Tarantino e A. Tarantino, gol anche di Scarpinato e Costa.
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C, 6ª giornata
Lecce-Palermo 3-3
Pareggio spettacolare in terra salentina. Il Palermo strappa un punto importante grazie ai gol di Sabella, Scelta e La Corte.
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C, 5ª giornata
Fiorentina-Palermo 5-0
Stop pesante per i rosanero contro una delle formazioni più forti del girone.
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C, 5ª giornata
Fiorentina-Palermo 1-0
Buona prova ma niente punti per i più giovani, che tengono testa ai viola fino all’ultimo ma cedono di misura.