Gazzetta del Sud: “Catanzaro-Palermo si giocherà domenica. Il Palermo ha detto no all’anticipo di venerdì”

In appena sei giorni, tra il match contro il Palermo e la trasferta di Castellammare con la Juve Stabia, il Catanzaro si gioca molto, forse tutto. Sono le prossime due partite a rappresentare una sorta di “pre-playoff” anticipato per la squadra di Fabio Caserta, che – come sottolinea la Gazzetta del Sud – ha la concreta possibilità di blindare l’accesso alla post season o quantomeno di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo.

Catanzaro al lavoro verso il Palermo, ma i tifosi rosanero restano fuori: respinto il ricorso al TAR

La sfida contro i rosanero, inizialmente prevista per sabato 27 aprile, è stata posticipata a domenica alle 15:00 a causa della decisione del Consiglio dei Ministri di sospendere le attività sportive ufficiali nella giornata dei funerali di Papa Francesco. Come raccontato da Andrea Celia Magno, la Lega B ha dovuto convocare una riunione urgente in videoconferenza con le società coinvolte – tra cui il dg giallorosso Paolo Morganti – per stabilire la nuova data delle due partite interessate (oltre a Catanzaro-Palermo, anche Südtirol-Juve Stabia).

Il Palermo, come evidenzia la Gazzetta del Sud, ha opposto resistenza alla proposta di anticipare il match al venerdì, costringendo alla scelta definitiva del rinvio a domenica 28. Un incastro di calendario che non agevola il Catanzaro: appena tre giorni per preparare la successiva, durissima sfida contro i campani, che si giocherà il primo maggio alle 12:30.

Un bivio tecnico

Il tecnico Caserta, intanto, potrà concentrare tutte le energie sul Palermo, avversario diretto nella corsa playoff e distante solo tre lunghezze. Il vantaggio psicologico? La vittoria all’andata, che potrebbe rivelarsi determinante in caso di arrivo a pari punti.

Due scontri diretti in pochi giorni che valgono doppio. Come sottolinea ancora Andrea Celia Magno, la classifica cortissima e gli incroci diretti pongono il Catanzaro in un bivio delicato e decisivo. Centrare l’intero bottino significherebbe non solo qualificazione ai playoff ma anche un posizionamento favorevole per affrontarli con il morale e l’inerzia dalla propria parte.