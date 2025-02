Gastaldello: «In B con tre-quattro vittorie é possibile riagganciare il treno playoff»

Daniele Gastaldello, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato dalle colonne de La Repubblica-Genova in vista della prossima sfida di campionato tra i blucerchiati e il Sassuolo:

«Sampdoria? Dopo la retrocessione hanno mantenuto un organico da Serie A. Un’eventuale vittoria potrebbe dare lo slancio alla Sampdoria per un filotto. In B si fa presto a scendere e risalire, con tre-quattro vittorie é possibile riagganciare il treno dei playoff. C’è da spingere, è importante, il momento decisivo della stagione, e si deve buttare ogni energia sul terreno di gioco. Contro i neroverdi occorre essere perfetti in fase di non possesso, il Sassuolo gioca molto bene, non si può lasciare spazio a Mulattieri, Laurentié e Berardi, perché hanno tecnica e velocità, ma, se riparti con qualità, puoi fare male, dietro sono vulnerabili. In casa bisogna sfruttare il fattore Marassi».