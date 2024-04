Gardini: «Il Palermo CFA dimostra la volontà di fare, rispetto al declamare» (VIDEO)

Nella giornata di ieri Giovanni Gardini è stato ospite di Radio Serie A. Nel corso dell’intervista l’amministratore delegato rosanero ha anche parlato del Palermo CFA, nuovo centro sportivo inaugurato domenica scorsa:

«Senza infrastrutture non si può pensare di avere una squadra che abbia un futuro o che abbia la possibilità di competere a certi livelli. Complessivamente in 14 mesi è stato costruito il centro ma in 10 mesi la squadra ci è andata a giocare e questo denota quanto sia la volontà di fare le cose, rispetto al fatto di declamarle solamente. In 124 anni il Palermo non ha mai avuto un centro sportivo. Nel sud è difficile trovare realtà che possano dire di avere un centro come il nostro destinato ad essere ampliato. Questo è un chiaro messaggio per i tifosi del Palermo».

