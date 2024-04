Cremonese-Ternana, Stroppa: «Sappiamo che le dobbiamo vincere tutte»

Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Ternana, match della 33esima giornata di Serie B in programma domani 13 aprile alle ore 14. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Calciocremonese.it:

«L’importante è fare le cose bene. Oltre a ribaltare l’azione con efficacia perché la Ternana ti viene a prendere alto, può giocare a tutto campo nelle due fasi. Sarà una gara temibile nella quale i duelli possono fare la differenza. Che lavoro fare in questo finale di campionato? Non credo ci sia da fare nessun lavoro. Poco fa parlavo bene della prestazione contro la Feralpisalò e il mio messaggio è già indirizzato in quel senso: nelle due sconfitte consecutive il lavoro era comunque stato fatto bene e a Bari ne abbiamo avuto la riprova, dove la squadra ha evidenziato il lavoro fatto con grande coerenza. Sappiamo che le dobbiamo vincere tutte: vedremo se sarà così, ma con la massima serenità e senza superficialità. L’importante sarà continuare a fare sempre meglio le nostre cose; i numeri espressi in termini di efficacia non pareggiano quanto produciamo ed è questo l’unico aspetto che ci sta mancando al momento. Per il resto la squadra è sempre stata perfetta in tutte le sue sfaccettature, ha delle caratteristiche importanti e lo ha mostrato nel gioco, nella qualità dei singoli, nella mentalità e nelle difficoltà. Testa bassa e pedalare, vedremo cosa succederà alla fine del campionato».