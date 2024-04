Parma-Spezia, Pecchia: «Queste partite ti permettono di fare quello step in più»

Domani alle 16:15 il Parma ospiterà lo Spezia al Tardini. Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la formazione ligure. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Pianetaserieb.it:

«Finalmente il sole, lo aspettavamo da tanto. Nell’ultima partita lo abbiamo sofferto un po’. Tutti dentro? Mi affiderò alla miglior formazione possibile per cercare di vincere, la squadra mi è piaciuta, ho visto solidità. Tutti dentro fino alla fine. Credo che lo Spezia venga a fare le cose che sappia fare bene. Le squadre avversarie durante la settimana lavorano sodo, la partita dipenderà da come si sviluppa, dipende da noi, dal ritmo e dalla qualità che metteremo. Non so cosa è mancato nelle ultime partite, la squadra mi è piaciuta, ha fatto due buone prestazioni, ha tirato tanto verso la porta, ma la sfortuna (pali, traverse) e anche la bravura dei portieri ci hanno impedito di vincere e raccogliere qualche punto in più. Pressione per i giovani? Queste situazioni devono essere vissute come un privilegio, i giocatori devono voler giocare sempre queste partite perchè sono quelle che ti permettono di fare quello step in più, di crescere».